С начала года на КПВВ Донбасса скончались четверо



«СММ подтвердила информацию о том, что двое пожилых мужчин умерли по естественным причинам, ожидая пересечения линии соприкосновения. Следовательно, общее число таких случаев с начала года достигло четырех», — говорится в отчете.

Напомним, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщал, что с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через КПВВ, увеличилась в два раза. По данным «Восточной правозащитной группы», смертность на КПВВ в Донецкой и Луганской областях при пересечении линии разграничения повысилась на 40% по сравнению с 2018 годом. Новости Региона - Сегодня, 16:28 194 С начала 2020 года при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях скончались четверо человек. Об этом сообщают Донецкие Новости со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.«СММ подтвердила информацию о том, что двое пожилых мужчин умерли по естественным причинам, ожидая пересечения линии соприкосновения. Следовательно, общее число таких случаев с начала года достигло четырех», — говорится в отчете.Напомним, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщал, что с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через КПВВ, увеличилась в два раза. По данным «Восточной правозащитной группы», смертность на КПВВ в Донецкой и Луганской областях при пересечении линии разграничения повысилась на 40% по сравнению с 2018 годом. Новости Региона - Сегодня, 16:28 194

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