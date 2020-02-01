Усиление ветра до 22 м/с ожидается в Республике 3 февраля

Усиление ветра до 22 м/с ожидается местами на территории Республики в течение суток 3 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В течение суток 3 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

02 февраля — Луганск