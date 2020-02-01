Усиление ветра до 22 м/с ожидается в Республике 3 февраля
Усиление ветра до 22 м/с ожидается местами на территории Республики в течение суток 3 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"В течение суток 3 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
02 февраля — Луганск
"В течение суток 3 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
02 февраля — Луганск
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