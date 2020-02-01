Синоптики прогнозируют 3 февраля в ЛНР до 6 градусов тепла, дождь и сильный ветер

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 3 февраля будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, порывы ветра местами будут достигать 22 м/с, местами пройдет дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 2 февраля до 21.00 3 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, местами дождь, ночью и утром местами слабый туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 4 февраля будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега; на дорогах местами гололедица, ночью и утром местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с; температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов выше нуля. 5 февраля – облачно, местами осадки в виде мокрого снега, снега, ночью местами туман, гололедные отложения, днем местами порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью и днем минус 3 – плюс 2 градуса.

02 февраля — Луганск