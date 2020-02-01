Луганская филармония приглашает на концерты в феврале

Луганская академическая филармония приглашает жителей и гостей города посетить следующие концертные программы в феврале:

1 февраля в 14.00, малый зал — камерный концерт камерно-вокального мужского ансамбля «Зимние узоры»;

2 февраля в 14.00 — концертная программа академического симфонического оркестра «Моцартиана»;

8 февраля в 14.00, малый зал — камерный концерт «Сергей Есенин: «Не жалею, не зову, не плачу»;

9 февраля в 14.00- концерт органной музыки «Диалоги во времени»;

14 февраля в 16.00 — концертная программа академического симфонического оркестра;

15 февраля в 14.00- программа ансамбля эстрадной и джазовой музыки «Combo» «Романтика джаза»;

16 февраля в 14.00- концерт академического симфонического оркестра «Музыка из кинофильмов Эльдара Рязанова»;

22 февраля в 14.00, малый зал — камерный концерт «Зимний вечер»;

23 февраля в 14.00- программа камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» «Если бы парни всей земли»;

28 февраля в 16.00- концерт ансамбля эстрадной и джазовой музыки «Combo» «Феерия джаза»;

29 февраля в 14.00 — программа ансамбля песни и танца «Раздолье» «Ух ты, Масленица!».

Филармония находится по адресу: г. Луганск, улица Ленина, 23.

Пресс-служба Администрации города Луганска Афиша - Сегодня, 19:56 57