Погода в Луганске 3 февраля
В Луганске солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью ожидается сильный дождь. Утром — без осадков. Днем он пойдет слабее, а к вечеру усилится.
Синоптики предупреждают об усилении скорости ветра до 15-24 м/с.
Температура воздуха: ночью +7 +6ºС, днем +7 +8ºС. Ветер западный 4,1-6,8 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +5,7 ºС в 1983 (2008) году
минимальная -28,8 ºС в 1950 году.
Народный календарь: В этот день почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. В старину была такая поговорка: «Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил — будет доброе жито да мука в сито» — молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 февраля указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода — на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы. Погода в Луганске - Сегодня, 20:41 95
Синоптики предупреждают об усилении скорости ветра до 15-24 м/с.
Температура воздуха: ночью +7 +6ºС, днем +7 +8ºС. Ветер западный 4,1-6,8 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +5,7 ºС в 1983 (2008) году
минимальная -28,8 ºС в 1950 году.
Народный календарь: В этот день почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. В старину была такая поговорка: «Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил — будет доброе жито да мука в сито» — молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 февраля указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода — на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы. Погода в Луганске - Сегодня, 20:41 95
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