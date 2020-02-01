Собачья жизнь

Может ли человек, находясь в преклонном возрасте, иметь стабильный доход, позволяющий ему вести безбедную жизнь? За редким исключением это практически невозможно. Пожилые люди, как в России, так и на Украине, вынуждены жить на те пенсионные выплаты, которые им назначает государство. И зачастую это весьма небольшие суммы.Главными критериями, которые определяют уровень и качество жизни пенсионеров, являются коммунальные платежи, цены на основные продукты питания и лекарства. Если коммунальные платежи слишком высоки и составляют большую часть пенсии, то пожилые люди вынуждены отказывать себе как в качественном питании, так и в необходимых медикаментах. Но как выжить в том случае, если коммунальные платежи превышают размер пенсионных выплат?Во время эфира одной из программ, транслируемой каналом "112 Украина", в студию дозвонилась пенсионерка из Кировоградской области, которая получает две тысячи гривен пенсии, которые, в свою очередь, целиком уходят на оплату коммунальных услуг. В частности, она пожаловалась на то, что сумма увеличилась после того, как с января появилась отдельная платежка за доставку газа. После несложных манипуляций ведущему удалось установить, что для того, чтобы оплатить коммунальные услуги женщине нужно отдать всю пенсию и еще добавить 107 гривен.Учитывая тот факт, что в студии находился депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Евгений Брагар, ведущий предложил ему разобраться в данной ситуации и пояснить пенсионерке, как ей выживать в столь непростых условиях.Сначала депутат говорил, что можно оформить субсидию, и привел в пример женщину, у которой несколько квартир, поэтому ей субсидию не дают. Но данный пример оказался неудачным, так как позвонившая в студию не может похвастаться наличием нескольких квартир.В дальнейшем Брагар отметил, что ситуация у женщины сложная, но неизвестна вся ее имущественная ситуация."Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал в итоге Брагар.Ну, для того, чтобы продать собаку элитной породы, нужно сначала купить собаку элитной породы. А находясь в хроническом «минусе», каждый месяц отдавая все и даже больше за коммунальные услуги, вряд ли можно позволить себе хорошую собаку. Но даже если бы у позвонившей женщины и была подобная собака, почему она должна расставаться со своим питомцем ради того, чтобы удовлетворить аппетиты не в меру ретивых коммунальщиков?Вряд ли этот 25-летний аспирант КНУ имени Тараса Шевченко, преподаватель польского языка в учебном проекте «Лингвист», учредителем и руководителем которого он является, знает что-либо о том, как прожить в стране, в которой пенсия составляет 2000 гривен, а за коммунальные услуги необходимо оплачивать 2107 гривен. И при этом еще нужно что-то есть и что-то носить из одежды.Проблема современной Украины заключается отнюдь не в высоких коммунальных платежах и низких пенсиях. Нет, это всего лишь следствие. Проблема Украины заключается в том, что раз за разом несчастный украинский народ проводит во власть дилетантов, которые не в состоянии изменить сложившуюся ситуацию и решить те проблемы, которые население считает злободневными. И Брагар, и сам Зеленский совершенно не понимают, что им делать с внезапно свалившейся на их головы властью. Уверен, что они совершенно не так представляли себе свою работу в органах власти, как исполнительной, так и законодательной, когда рвались на вершину политического Олимпа.Жители Украины, конечно, могут продавать собак, мебель, посуду и внутренние органы для того, чтобы заплатить за газ, свет и воду, но тогда возникает законный вопрос о дееспособности действующей власти, которая многое обещала и так мало делает для своего народа.Разумеется, Брагара ждет «публичная порка», но это вряд ли сделает его умнее. Он станет осторожнее в своих высказываниях, не более. И главная проблема заключается отнюдь не в нем. Брагар - типичный представитель той группы политиков, которая засела во власти и сейчас создает видимость работы. И представитель отнюдь не самый плохой, так как он один из тех, кто настаивает на языковом равенстве и требует сохранить для украинцев право разговаривать не только на украинском, но и на русском языке. Но при этом он совершенный профан в других вопросах, как и многие из его коллег, пришедшие во власть благодаря опостылевшему украинцам Петру Порошенко и членам его команды.В настоящее время Владимир Зеленский планирует некую внутреннюю реформу, которая позволит привести в коридоры власти не активистов из «команды Зе», а тех людей, которые являются специалистами в своих отраслях. Идея хоть и запоздалая, но вполне рациональная. Но что делать с теми недоумками, которые сидят в Верховной раде и совершенно не понимают, как выводить страну из той пропасти, в которую она планомерно погружалась с 2014 года? Коммунальные платежи, превышающие размер дохода одинокого пенсионера – это откровенный перебор. Можно какое-то время отмахиваться от данной проблемы, давать нелепые советы и делать вид, что речь идет о единичных случаях. Но неизбежно настанет момент, когда, продав собак, пианино и сервизы, люди вновь выйдут на площадь и начнут кричать до боли знакомое «Банду геть!», предлагая Зеленскому и его креативным сторонникам срочно покинуть насиженные места и всерьез задуматься о переезде в Ростов-на-Дону.Алексей Зотье