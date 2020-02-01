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Очереди сегодня утром на всех КПВВ. Меньше всего машин на «Гнутово».

verter Сегодня, 12:000Новости
Очереди сегодня утром на всех КПВВ. Меньше всего машин на «Гнутово».
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась.
Как сообщает Госпогранслужба Украины за минувшие сутки, в общем через КПВВ последовало 27,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 6665 человек и 870 транспортных средств;
«Марьинка» — 5510 человек и 950 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5420 человек и 1150 транспортных средств;
«Гнутово» — 2005 человек и 545 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7815 человек.
Сегодня утром 3 февраля в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/30;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 30/35;
«Гнутово» — 10/15.
Новости Региона - Сегодня, 10:40 171

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