Очереди сегодня утром на всех КПВВ. Меньше всего машин на «Гнутово».



Как сообщает Госпогранслужба Украины за минувшие сутки, в общем через КПВВ последовало 27,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 6665 человек и 870 транспортных средств;

«Марьинка» — 5510 человек и 950 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5420 человек и 1150 транспортных средств;

«Гнутово» — 2005 человек и 545 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7815 человек.

Сегодня утром 3 февраля в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 25/30;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 30/35;

«Гнутово» — 10/15.

Новости Региона - Сегодня, 10:40 171 За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась.Как сообщает Госпогранслужба Украины за минувшие сутки, в общем через КПВВ последовало 27,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств:«Майорское» — 6665 человек и 870 транспортных средств;«Марьинка» — 5510 человек и 950 транспортных средств;«Новотроицкое» — 5420 человек и 1150 транспортных средств;«Гнутово» — 2005 человек и 545 транспортных средств;«Станица Луганская» — 7815 человек.Сегодня утром 3 февраля в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:«Майорское» — 25/30;«Марьинка» — 0/70;«Новотроицкое» — 30/35;«Гнутово» — 10/15.Новости Региона - Сегодня, 10:40 171

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