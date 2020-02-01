Захарова прокомментировала заявления Эстонии по поводу российской границы

Спекуляции вокруг нынешней российско-эстонской границы и Тартуского мирного договора давно стали визитной карточкой правящей элиты Эстонии.В этом ряду не стало исключением и заявление главы внешнеполитического ведомства прибалтийской республики Урмаса Рейнсалу, сделанное во время празднования сотой годовщины Тартуского мира:"Военная победа в Освободительной войне сделала возможной победу за столом переговоров Тартуский мир действует, правовая преемственность действует!" - заявил эстонский дипломат.С учетом того, что в 2005 году вопрос эстонско-российской границы был согласован, а в феврале 2014 года договор был подписан главами МИД обеих стран, подобный выпад эстонского министра не мог остаться без ответа со стороны Москвы.Представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Фейсбук так прокомментировала заявление представителя Эстонии:Заявления типа «Тартуский договор действует», «мы должны требовать репараций», свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат.Напомним, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Тартуский мирный договор с Советским Союзом все еще действует, но границы государств, установленные после Второй мировой войны, менять не следует.источник