Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 9,5 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли более 9,5 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на заместителя директора предприятия Сергея Воротникова.

"За прошедшую неделю от многоквартирного жилья вывезли 6701 кубометр мусора, от частного сектора – 2578 кубов, портальной загрузкой – 288 кубов", – отметил он.

"В субботу дополнительно выводили транспорт, зачищали Жовтневый район, вывезли 88,5 кубометра мусора", – добавил Воротников.

03 февраля — Луганск