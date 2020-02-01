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Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 9,5 тыс. кубометров мусора – мэрия

Sergey Сегодня, 12:300Новости
Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 9,5 тыс. кубометров мусора – мэрия
Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли более 9,5 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на заместителя директора предприятия Сергея Воротникова.
"За прошедшую неделю от многоквартирного жилья вывезли 6701 кубометр мусора, от частного сектора – 2578 кубов, портальной загрузкой – 288 кубов", – отметил он.
"В субботу дополнительно выводили транспорт, зачищали Жовтневый район, вывезли 88,5 кубометра мусора", – добавил Воротников.
03 февраля — Луганск

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