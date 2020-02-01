"Лугансквода" планирует к 5 февраля возобновить подачу воды в три города и два района ЛНР

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" планирует к утру 5 февраля возобновить водоснабжение трех городов и двух районов Республики, прекращенное из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Из-за аварии на Новосветловском магистральном водоводе диаметром 800 мм, обеспечивающем наполнение резервуаров на Молодогвардейской насосной станции, с полуночи 3 февраля прекращена подача воды в города Ровеньки, Свердловск, Молодогвардейск, Суходольск, а также населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов", - говорится в сообщении.

На предприятии рассказали, что завершить ремонт водовода, учитывая сложности аварийной ситуации, планируется в течение суток, после чего будет выполнена промывка и заполнение водовода согласно технологическому регламенту.

"Возобновить водоснабжение в вышеуказанных населенных пунктах в плановых объемах предполагается к утру 5 февраля", - уточнили в "Луганскводе".

На предприятии принесли извинения потребителям за временные неудобства.

03 февраля — Луганск