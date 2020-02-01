ЛЭО перенесло отключение Попоснянского водоканала на день святого Валентина
Напомним, накануне «Луганское энергетическое объединение» анонсировало на 3 февраля 2020 года обесточивание КП «Попаснянский водоканал» из-за долга. Однако, как выяснилось обесточивание было перенесено на более поздний срок.
Об этом сообщает popasnaya.city.
Журналисты издания пообщались с заместителем директора Попаснянского районного водоканала Сергеем Алексеевым. Он рассказал, что обесточивание было перенесено на 14 февраля. До этой даты водоснабжение будет.
Также Сергей Алексеев уточнил, что дальнейшее решение вопроса будет зависеть от переговоров в Минске и решения вопроса с водоснабжением неподконтрольных территорий.
В прошлый раз, энергетики пломбировали только основное оборудование предприятия, что позволило оставить водоснабжение в Попаснянском районе, но на неподконтрольные территории подача воды уменьшилась. Новости Региона - Сегодня, 12:07 44
Об этом сообщает popasnaya.city.
Журналисты издания пообщались с заместителем директора Попаснянского районного водоканала Сергеем Алексеевым. Он рассказал, что обесточивание было перенесено на 14 февраля. До этой даты водоснабжение будет.
Также Сергей Алексеев уточнил, что дальнейшее решение вопроса будет зависеть от переговоров в Минске и решения вопроса с водоснабжением неподконтрольных территорий.
В прошлый раз, энергетики пломбировали только основное оборудование предприятия, что позволило оставить водоснабжение в Попаснянском районе, но на неподконтрольные территории подача воды уменьшилась. Новости Региона - Сегодня, 12:07 44
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