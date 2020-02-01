Бал «У Алчевских» провели кадеты. ФОТО
Первый кадетский бал «У Алчевских» прошел в Алчевском казачьем кадетском корпусе имени генерала Матвея Платова.
Об этом сообщили в администрации города Алчевска.
«На сегодняшнем балу присутствовали лучшие воспитанники корпуса, они пригласили прекрасных барышень из разных школ Алчевска. Кадеты были в парадной форме, прекрасные дамы — в бальных платьях в пол. Дебютантки бала, как того и требует этикет, — в белых нарядах. Ребята показали свое мастерство исполнения мазурки, полонеза, польки и, конечно, вальса», — рассказали в администрации.
Гостей праздника встречала чета Алчевских — молодые актеры, выступившие в роли супружеской пары, сыгравшей важнейшую роль в основании города.
«Также блестяще изобразили школьники Екатерину Великую, которая зачитала свой указ о начале бала, а еще — Александра Пушкина, который продекламировал свое стихотворение о вальсе», — отметили в мэрии.
Бал сопровождался классическими произведениями, которые исполнили педагоги Алчевской детской музыкальной школы № 2, а вокальные номера присутствующим гостям подарили кадеты казачьего корпуса и их наставник Игорь Гнездилов.
Организация балов в Алчевске имеет богатую историю, о чем свидетельствуют исторические документы. В начале ХХ века, когда в строй ввели первые агрегаты металлургического завода Донецко-Юрьевского металлургического общества, для инженеров и лучших работников завода несколько раз в год в доме директора завода проводились балы. Все работники завода стремились достичь как можно лучших результатов в работе, чтобы получить приглашение на очередной званый вечер.
Культура - Сегодня, 11:47 69
Об этом сообщили в администрации города Алчевска.
«На сегодняшнем балу присутствовали лучшие воспитанники корпуса, они пригласили прекрасных барышень из разных школ Алчевска. Кадеты были в парадной форме, прекрасные дамы — в бальных платьях в пол. Дебютантки бала, как того и требует этикет, — в белых нарядах. Ребята показали свое мастерство исполнения мазурки, полонеза, польки и, конечно, вальса», — рассказали в администрации.
Гостей праздника встречала чета Алчевских — молодые актеры, выступившие в роли супружеской пары, сыгравшей важнейшую роль в основании города.
«Также блестяще изобразили школьники Екатерину Великую, которая зачитала свой указ о начале бала, а еще — Александра Пушкина, который продекламировал свое стихотворение о вальсе», — отметили в мэрии.
Бал сопровождался классическими произведениями, которые исполнили педагоги Алчевской детской музыкальной школы № 2, а вокальные номера присутствующим гостям подарили кадеты казачьего корпуса и их наставник Игорь Гнездилов.
Организация балов в Алчевске имеет богатую историю, о чем свидетельствуют исторические документы. В начале ХХ века, когда в строй ввели первые агрегаты металлургического завода Донецко-Юрьевского металлургического общества, для инженеров и лучших работников завода несколько раз в год в доме директора завода проводились балы. Все работники завода стремились достичь как можно лучших результатов в работе, чтобы получить приглашение на очередной званый вечер.
Культура - Сегодня, 11:47 69
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