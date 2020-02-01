Сотрудники Генпрокуратуры изъяли у жителя ЛНР прекурсоры наркотиков на 500 тыс. руб. (ФОТО)

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР изъяли у жителя Республики прекурсоров наркотических средств на общую сумму более 500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры."Сотрудниками межрегионального следственного отдела управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР получена информация о том, что житель ЛНР 1980 года рождения по месту жительства хранит прекурсор наркотического средства – ангидрид уксусной кислоты", - говорится в сообщении.В ходе осмотра сотрудники Генпрокуратуры изъяли две стеклянные банки, заполненные прекурсором, общим объемом один литр."Стоимость изъятых прекурсоров наркотических средств составляет более 500 тысяч рублей. Проводится дальнейшая проверка", - сообщили в ведомстве.Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД ЛНР для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Ранее сотрудники Генпрокуратуры и МВД изъяли у жителя Красного Луча 15 кг конопли.03 февраля — Луганск