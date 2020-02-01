Поддержка активистов РФ важна ЛНР в условиях усиления обстрелов – интеграционный комитет (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПоддержка общественников из РФ особенно важна для Республики в условиях усилившихся в последнее время обстрелов со стороны киевских силовиков. Об этом в ходе встречи с российскими активистами в Луганске заявил представитель Интеграционного комитета "Россия-Донбасс" Валерий Кожемякин.В рамках проекта "Родство по слову" Республику посетили российский общественный и политический деятель, поэт-бард, в 2014-2017 годах член Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Соболев и музыкант, лауреат российских и международных конкурсов Андрей Ярославцев, которые встретились с представителями Народного Совета и Федерации профсоюзов ЛНР.Днем ранее гости из РФ провели в районе Дебальцево концерт для представителей казачества."Всякая минута, прожитая за пределами вашей Республики, для меня – большое испытание. Это не просто красивые слова. Когда я отсюда уезжаю, хочется еще оставаться, что-то делать. Это то, что рождается в душе, и не покидает тебя, когда ты уехал отсюда. Возвращаясь сюда, я чувствую, что я все-таки как-то еще в жизни нужен, как-то еще участвую в чем-то и это отнюдь не для того, чтобы моя фамилия где-то мелькала, а только потому, что есть перед самим собой ответственность, к самому себе вопросы, на которые нужно отвечать каждый день", - отметил Соболев.Он добавил, что привлекает к своей деятельности по поддержке жителей Донбасса все больше единомышленников."Мы должны жить в одном правовом поле, в одной языковой среде, в одном культурном пространстве. Мы все русский люди, невзирая на нашу национальность. Мы русскоговорящие и зыблющиеся на традициях русской культуры, литературы и языка", - добавил российский гость.Затем музыкант вручил Кожемякину памятные подарки - календарь, музыкальные альбомы и литературу."Андрей Николаевич (Соболев) делает очень много для Республик. Спасибо вам огромное, что вы делаете эту работу, что привозите с собой людей, которые вам помогают. Я думаю, что лучшее ваше оружие – это слово и музыкальный инструмент. Это очень сильная поддержка, особенно в последнее время, когда участились, к сожалению, обстрелы. Поэтому то, что вы делаете – это очень важно для нас. Мы это очень ценим", - заявил Кожемякин."Одно дело, что мы видим с экрана телевизора, интернета, другое дело – увидеть это воочию. Безусловно, это впечатляет очень сильно, что совсем невдалеке от нас такая вот реальная жизнь. Я очень благодарен Андрею Николаевичу, организаторам этого мероприятия, что я здесь и в какой-то мере могу быть вам как-то полезен", - отметил Ярославцев.Общение сопровождалось различными музыкальными композициями, исполненными гостями на гитаре.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".03 февраля — Луганск