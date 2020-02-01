Взорван трубопровод, поставляющий газ из Израиля в Египет

В северной части Синайского полуострова произошла диверсия. Была взорвана ветка газопровода, по которому израильское топливо поступает в Египет.Об этом сообщил катарский телевизионный канал «Аль-Джазира».Источники телеканала утверждают, что диверсионный акт состоялся в районе египетского города Бир-эль-Абд, который относится к мухафазе Северный Синай.Хотя ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за взрыв, подозрения падают на представителей местных бедуинских кланов. Дело в том, что подобные диверсии далеко не редкость, они периодически случаются в течение примерно десяти последних лет и происходят на фоне недовольства местных бедуинов отсутствием доходов от транзита газа через их территорию. Во взрыве могут быть замешаны и радикальные исламисты.Источники в египетской службе безопасности сообщили китайскому агентству «Синьхуа», что объект подвергся нападению группы вооруженных людей в составе не менее шести человек, лица которых были скрыты масками. Они и совершили диверсию.Над местом аварии наблюдалось густое облако дыма. «Синьхуа» утверждает, что власти перекрыли подачу газа и организовали тушение пожара.Глава Министерства энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил, что он ничего не знает о взрыве, а информация о диверсии проверяется сотрудниками его ведомства и других организаций.