Комиссия выявила пропажу стартеров и аккумуляторов в бригаде ВСУ – Народная милиция

Комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" при инвентаризации техники выявила в одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") недостачу стартеров и аккумуляторов к автомобилям "Урал-4320". Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В 10-м мотопехотном батальоне 59-й бригады в ходе проведения инвентаризации автомобильной техники комиссией штаба ОТГ "Север" была выявлена пропажа 10 стартеров и шести аккумуляторов к автомобилям "Урал-4320", – отметил он.

Филипоненко добавил, что "на данный момент в батальоне проводится разбирательство по факту хищения военного имущества".

"В отношении заместителя командира батальона по вооружению и начальника штаба батальона сотрудниками СБУ ведутся следственные мероприятия", – уточнил офицер пресс-службы.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 февраля — Луганск