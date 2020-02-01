ВСУ дестабилизируют ситуацию перед визитом в ЛНР Этерингтона – Народная милиция

Украинское командование дестабилизирует ситуацию в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") перед визитом в ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Марка Этерингтона. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В преддверии визита в ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона командование ВФУ (вооруженных формирований Украины) предпринимает попытки дестабилизации обстановки", - заявил он.

"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушение режима прекращения огня на Славяносербском направлении, сосредоточившись на обстрелах населенных пунктов Голубовское и Смелое", - отметил Филипоненко.

Офицер пресс-службы напомнил, что за прошедшие сутки киевские силовики дважды нарушили "режим тишины". В результате одного из обстрелов был ранен военнослужащий Народной милиции. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93-й бригады ВСУ (полковника Дмитрия) Брыжинского", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 февраля — Луганск