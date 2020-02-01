Более 25 тыс. луганчан, имеющих право на льготы по оплате услуг ЖКХ, прошли верификацию

Более 25 тыс. жителей Луганска, имеющих право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, прошли верификацию (перерегистрацию). Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления по вопросам труда и социальной защиты населения Галину Науменко.

"На сегодняшний день процедуру верификации прошли более 25 тысяч луганчан, имеющих право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это около 66%", – отметила она, напомнив, что Правительство ЛНР продлило срок верификации до 20 февраля.

"Кроме того, мы проводим обход наших ветеранов для того, чтобы узнать, в каких условиях они проживают и какие у них есть потребности на сегодняшний день. Обошли 154 человека. Сегодня-завтра мы закончим и будем иметь полную картину", – добавила Науменко.

Напомним, льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги предоставляются по месту регистрации или по фактическому месту проживания на основании решений комиссий по решению вопросов, связанных с предоставлением льгот на жилищно-коммунальные услуги по фактическому месту проживания.

В Луганске перерегистрация проводится по следующим адресам:

Артемовский район – квартал Ленинского Комсомола, 11, кабинеты 112, 114, запись по телефону: (0642) 65-24-96;

Жовтневый район – квартал Волкова, 30а, кабинеты 31, 35, 36, 37, запись по телефонам: (0642) 41-90-70, (0642) 41-81-60;

Ленинский район – улица Котельникова, 17, кабинет 13, запись по телефону: (0642) 58-50-94;

Каменнобродский район – улица Карла Либкнехта, 9а, кабинеты 105, 106, 107, запись по телефону: (0642) 93-12-32.

Напомним, что в июне 2019 года Совет министров ЛНР принял постановление "Об утверждении Порядка проведения верификации (перерегистрации) отдельных категорий граждан, имеющих право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, проживающих на территории Луганской Народной Республики".

Ранее Науменко сообщала, что по состоянию на 30 декабря 2019 года около 24 тыс. жителей Луганска, имеющих право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, прошли верификацию (перерегистрацию).

Заместитель министра труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко информировала, что по состоянию на 27 сентября 2019 года более 30% жителей ЛНР, имеющих право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, прошли верификацию.

03 февраля — Луганск