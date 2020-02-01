Молодежь напомнила жителям Первомайска о подвиге земляка - участника Сталинградской битвы (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в 77-ю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве рассказали жителям Первомайска о выдающемся земляке – участнике легендарного сражения. Об этом сообщили в пресс-службе ОД "Мир Луганщине".Одним из военнослужащих Красной Армии, особо проявившим себя в ожесточенных боях под Сталинградом летом 1942 года, был уроженец Луганщины Петр Болото (1909 - 1966). За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство ему было присвоено звание Героя Советского Союза.Мероприятие состоялось в рамках действующей на территории прифронтового города акции "Горжусь своими земляками" по инициативе территориального отделения ОД."3 февраля 2020 года в годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом участники проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" вспоминали своего выдающегося земляка, Героя Советского Союза, участника Сталинградской битвы Болото Петра Осиповича. В ходе мероприятия ребята раздали жителям города более ста пятидесяти буклетов с информацией о нем", – рассказали в пресс-службе.Член исполкома Первомайского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анжелика Левицкая отметила важность данного мероприятия."В преддверии 75-й годовщины Великой Победы мы в очередной раз отдаем дань памяти всем выдающимся землякам, которые отстояли нашу землю в те страшные годы. Один из них - Петр Болото. В далеком 1942-м в бою возле хутора Калмыков в районе станицы Клетской он лично уничтожил восемь из 30 немецких танков, окруживших два героических расчета. В тот день обороной своих позиций наш земляк вместе с боевыми товарищами предотвратил прорыв фашистов к Сталинграду", - рассказала она.Сталинградская битва — боевые действия советских войск по обороне Сталинграда и разгрому крупной стратегической группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой Отечественной войны, после которых вермахт потерял стратегическую инициативу. К этой исторической битве относятся события периода с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Наряду со сражением на Курской дуге Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе Второй мировой войны. Сражение включало в себя попытку вермахта захватить правобережье Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, противостояние советских войск и вермахта в городе, и контрнаступление советских войск, в результате которого германские силы внутри и около города были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен.По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек. Для Советского Союза победа в Сталинградской битве положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли, за которым последовали освобождение оккупированных территорий Европы и Победа над Третьим рейхом в 1945 году.2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году - является одним из Дней воинской славы России.03 февраля — Луганск