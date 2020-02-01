Более 18 тыс. жителей ЛНР в январе обратились за помощью в органы Пенсионного фонда

Более 18 тыс. жителей Республики в январе 2020 года обратились за помощью в территориальные управления Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР. Об этом сообщили в ведомстве.Там рассказали, что в январе в органы Пенсионного фонда поступило 75 письменных обращений граждан и 24 обращения через информационный портал "Интернет-приемная"."На личный прием к руководителям органов ПФ ЛНР в январе 2020 года обратилось 884 гражданина. Специалистами органов ПФ ЛНР принято 16 738 человек", - говорится в сообщении."Представителями органов ПФ ЛНР в отчетном месяце проведено 22 выездных приема граждан, в рамках которых обратилось 111 человек", - сообщили в ведомстве.По телефонам проводимых Пенсионным фондом горячих линий получил консультацию 591 человек, а через Skype – 24 жителя Республики.Ранее в ведомстве сообщали, что более 980 тыс. жителей ЛНР обратились за помощью в органы Пенсионного фонда за пять лет, из них более 223 тыс. граждан – в 2019 году.03 февраля — Луганск