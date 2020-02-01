Саакашвили пророчит, что на месте одной Украины будет пять

Украина может распасться в будущем на пять государств. Такое мнение в эфире украинского ТВ высказал бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. Причиной этому может стать политика президента Владимира Зеленского, которую Саакашвили назвал провальной.Грузинско-украинский политик полагает, что она приведет страну к экономическому кризису, что, в свою очередь, заставит региональные власти обзавестись частными армиями. В результате этого Украина превратится в «еще пять Украин».Странно слышать подобные прогнозы от Саакашвили. Помочь вернуться на Украину и восстановить «самостийный» паспорт после конфликта с Порошенко помог Мишико именно Владимир Зеленский, которого Саакашвили в прошлом году активно поддерживал на выборах. Накануне голосования он писал в Facebook:«Владимир Зеленский — следующий президент Украины! Призываю все демократические силы поддержать его без каких-либо условий. Поражение Порошенко и его клики — выдающийся шанс для Украины. „Рух новых сил“ будет бороться против фальсификаций и за победу Зеленского».Чуть раньше сам Зеленский назвал Саакашвили «защитником демократии Украины в Европе» и заявил, что помощь такого опытного политика понадобится новому президенту.Чего же Саакашвили теперь его критикует? Ему внимания не хватает? Или с Зеленским «прошла любовь»? Ведь и Порошенко ему сначала был большим другом, дал ему гражданство, должность, а потом они разошлись, как в море корабли…Впрочем, несмотря на всю свою одиозность, Саакашвили часто критикует украинских политиков по делу. И перспективы распада Украины — тоже не новость, об этом постоянно говорят все шесть лет после госпереворота. Да и фактически распад Украины состоялся: отделились Крым и часть Донбасса. Другую часть этого региона, равно, как и остальные регионы Юго-Востока удалось удержать исключительно силой, но многие эксперты уверены, что процесс распада Украины только поставлен на «паузу»…Но откуда цифра пять? Саакашвили ее сам выдумал, или тому есть основания? И почему он именно сейчас выступает с этим прогнозом? Что-то знает или предчувствует?— Заявление Саакашвили носит провокационный характер и говорит о том, что он всерьез готовится к избирательной кампании в свете ходящих слухов о возможных перевыборах в Верховную Раду, — считает украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.— Однако вряд ли команда Зеленского желает рисковать с такой постановкой вопроса, ведь их рейтинг стремительно падает в свете ряда непопулярных решений в экономической и социальной сфере. Примечательным фактом является то, что если бы какой-то «обычный гражданин сказал нечто подобное в эфире национального канала, его бы сразу ждало уголовного дела по 109-й и 110-й статьям Уголовного кодекса. Даже за безобидные посты в социальных сетях граждан Украины жестко преследует СБУ и МВД.Вероятно, Михаил Саакашвили имеет некие гарантии своей неприкосновенности со стороны старших заокеанских покровителей. Однако по проводимой политике Зеленского можно сказать четко и конкретно: он продолжает курс Порошенко на создание моноязычного сателлита с националистической риторикой, и внешним управлением экономических процессов.— Вероятно, Саакашвили считал наличие конкретных олигархов в различных регионах, и их самостоятельную местную политику, несколько отличающуюся от линии проводимой Киевом. Говорить серьезно о распаде Украины не стоит. За шесть лет националистической диктатуры украинское «государство» укрепилось, а всякое инакомыслие в нем нивелировано путем самых настоящих политических репрессий. «Сепаратистские» и «ирредентистские» движения могли бы иметь шанс на развитие при наличии внешней политической воли. Как мы видим, такой воли сегодня нет.НОВОСТИ СМИ2— Не будем забывать, что у Саакашвили есть партия в Грузии, — отмечает киевский публицист Дмитрий Скворцов.— Довольно влиятельная по местным меркам. Поэтому светиться ему нужно. Но в самой Грузии он пока появиться не может под угрозой уголовного преследования. Вот и приходится делать заявления в Украине.— А кто сейчас не считает политику Зеленского провальной? Разве что сами «Слуги народа». Но поскольку Зеленскому Саакашвили оказался не нужным, глупо последнему было бы отрицать очевидное: политика «команды Зе» провальна по всем фронтам.— Вообще-то, Зеленский получил государство в условиях экономического кризиса. Кризиса, созданного в том числе такими антикризисными менеджерами, как экс-советник Порошенко, а затем губернатор Одесской области Саакашвили со всей грузинской командой. Единственный способ остановить этот кризис, а вернее, самоуничтожение Украины как государства — восстановление единого народно-хозяйственного комплекса с РФ. Но это нереально. Следовательно, пора уже говорить не о кризисе, а о его неминуемых последствиях. Т.е. о самоуничтожении Украины.— Скорее, не региональные власти, а региональные олигархи обзаведутся (если не обзавелись ещё) военизированными образованиями. Те олигархи, которые получат гарантии будущего экономического сотрудничества из-за рубежа.— Не знаю, о каких именно говорил Саакашвили, но Украина изначально была сшита большевиками из следующих культурных или культурно-экономических регионов: Новороссия (Донбасс, нижнее Поднепровье и Причерноморье), к каковой фактически уже примыкал и индустриальный юг Слобожанщины, включая Харьков, классическая Малороссия (среднее Поднепровье и Подолия), преимущественно великороссийская Сиверщина, малороссийско-белорусское Полесье (жители которого — «полищуки» на самом деле идентифицировали себя просто «тутешними»), Волынь (ещё сто лет назад — оплот Союза русского народа), русофильские многонациональные Подкарпатская Русь (т.н. Закарпатье) и Буковина, дерусифицированная, но исконно русская Галиция.В случае очередных потрясений вроде Майдана разлом по линии Новороссия — бывшая Малороссия неминуем. И одним из очагов подвижек здесь могут стать Харьков, Одесса, Мариуполь. Очень вероятно объявление независимости Галиции, как анклава истинного украинства. В этом случае к ней примкнёт и нацифицированная в последние десятилетия Волынь. Получится нечто вроде «Галицко-Волынской республики». Вряд ли к ней согласится присоединиться Подкарпатская Русь, и это может быть отдельное образование. Остальные будут искать, к кому примкнуть по ситуации.Дмитрий Родионо