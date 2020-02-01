Кросс, посвященный годовщине освобождения Луганска, пройдет в столице ЛНР 9 февраля

Республиканский кросс, посвященный 77-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, пройдет в Луганске 9 февраля. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

"Министерство образования и науки Луганской Народной Республики приглашает всех желающих принять участие в республиканском кроссе по пересеченной местности, посвященном годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков", - отметили в ведомстве, уточнив, что мероприятие состоится 9 февраля в луганском парке культуры и отдыха имени Горького (Луганск, улица Комиссара Санюка, 8).

Наличие медицинского допуска для участников является обязательным условием допуска к старту.

Акция пройдет в рамках объявленного Года памяти и славы, с целью воспитания патриотизма, внедрения новых форм и методов работы, совершенствования героико-патриотической работы, популяризации здорового образа жизни среди учащейся и студенческой молодежи Республики, организации ее содержательного активного отдыха, массового привлечения молодежи к занятиям физкультурой, спортом.

Программа мероприятия:

9.00 – 9.30 – приезд участников, регистрация, прием заявок;

10.00 – открытие мероприятия, тожественный забег;

10.30 – проведение спортивных забегов;

13:30 – подведение итогов.

Лучшие участники будут награждены дипломами.

Для участия в кроссе необходимо до 20.00 6 февраля подать заявку через систему онлайн-заявок на сайте Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения.

Напомним, Луганск (в то время – Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.

В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев - 212 дней.

4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.

03 февраля — Луганск