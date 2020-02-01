Сотрудники "ЭЛУА" за неделю убрали с дорог Луганска 400 т мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА") за минувшую неделю вывезли с автомагистралей Луганска около 400 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

"За неделю вывезли около 400 тонн дорожного смета", – отметил он.

"Кроме того, очистили свыше 300 погонных метров ливневой канализации и более 100 ливневых колодцев", – добавил Бабенко.

Начальник предприятия проинформировал, что, помимо этого, работники "ЭЛУА" за неделю выполнили ремонт трех павильонов ожидания на столичных остановках транспорта.

03 февраля — Луганск