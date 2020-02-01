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Власти ЛНР передали коммунальным предприятиям Славяносербского района новую спецтехнику (ФОТО)

root Сегодня, 19:3014Новости
Власти ЛНР передали коммунальным предприятиям Славяносербского района новую спецтехнику (ФОТО)















Власти ЛНР в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" передали коммунальным предприятиям (КП) Славяносербского района ассенизационный автомобиль и автовышку. Об этом сообщили в районной администрации.
"В соответствии с постановлением Правительства ЛНР "О некоторых вопросах закупки автотранспортных средств, машин и механизмов (самоходных агрегатов)" коммунальным предприятиям Славяносербского района выделена специализированная техника", – говорится в сообщении.
"Так, сегодня КП "Проминь" получило ассенизационный автомобиль на базе ГАЗ 33098, а КП "Домоуправление Зимогорьевского городского совета" – колесную автовышку на базе ГАЗ 33088", – отметили в райадминистрации.
Там уточнили, что эти предприятия обслуживают Славяносербск, Родаково, Смелое, Красный Луч, Степовое, Зимогорье.
"Это значительная помощь коммунальщикам, так как большая часть имеющейся у них в наличии спецтехники морально и технически устарела и уже выработала свой нормативный ресурс. Ранее, в декабре 2019 года, в рамках этой программы мы получили три мусоровоза, а теперь автопарк пополнился автовышкой и ассенизационной машиной, которые в случае необходимости будут устранять аварийные ситуации на территории всего района", – сказал исполняющий обязанности главы администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.
"От лица всех работников коммунальных предприятий я благодарю руководство Республики и Славяносербского района за то, что вы не только знаете проблемы коммунальщиков, но и оказываете реальную помощь в их решении", – отметила директор КП "Проминь" Нелли Холова, добавив, что полученная техника будет способствовать повышению качества обслуживания жителей района.
Напомним, ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.
03 февраля — Луганск

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