Украина вЂ“ Донбасс: Новый В«Президент мираВ» ведет к войне

Новая встреча в «нормандском формате» если и состоятся, то, видимо, не скоро. Украинская сторона не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе, а власти Республик не хотят делать это в одностороннем порядке.Украинские СМИ стараются возложить всю вину за несостоятельность новой власти в «минском» процессе на Республики Донбасса. Однако именно украинская сторона сама регулярно нагнетает обстановку, срывает перемирия и отказывается следовать букве «минских» соглашений, которые сама же и подписала. На данный момент в ДНР не видят причин для нового обмена. А на Украине советуют не отводить войска и противиться юридической очистке идущих на обмен.Уже давно не секрет, что отведенные ранее от линии соприкосновения украинские войска уже опять на месте. С Золотого сообщают что теперь между позициями Народной Милиции и ВСУ 250-300 метров. Жители города Кировск (ЛНР) жалуются на регулярные обстрелы, сравнивая их по интенсивности «как перед Дебальцево». Причем украинская сторона сама это подтверждает, регулярно хвастаясь о продвижении ВСУ обратно в «серую зону». А некоторое время назад украинские военные так лихо решили продвинуться, что я, гуляя в центре Донецка слышал результаты этого продвижения.Последний обмен состоялся без юридической очистки тех, кого отдала украинская сторона. Причем Украина не собирается принимать закон об амнистии и запрете преследования тех, кого на Украине называют сепаратистами. Принятие такого закона прописано в «минских соглашениях», которые подписала украинская сторона при Порошенко. Новый «президент мира» Зеленский согласился следовать подписанному во время последней встрече в Нормандском формате в Париже.Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, заявила, что Республика не считает нужным проводить новый обмен, пока не подписан закон об амнистии и запрете на преследование несогласных с политикой Киева граждан. Как правильно заметила Морозова: нет смысла в обмене, так как украинская сторона тут же, почти на ровном месте набирает новых заложников для обмена. Она абсолютно права!Это подтверждает недавний случай в Николаеве, когда прокуратура обжаловала приговор, по которому нескольким гражданам дали условный срок. Прокуратура затребовала арест осужденных, новый суд и реальный срок.На Украине регулярно «эксперты» разного толка выступают против юридической очистки. Последним из более-менее известных, кто об этом говорил, является Дмитрий Снегирев, позиционирующий себя «общественным активистом». Он категорически против юридической очистки, переживая, что очистка может отменить так же и ответственность за преступления, совершенные на Донбассе. Если пан активист не в курсе, то на Украине практически никого и не преследуют за зверства, совершенные ВСУ и «добровольческими соединениями».Украинский активист переживает о том, что все причастные к развязыванию войны уйдут от ответственности. Могу от себя сказать – не уйдут! Не важно сколько лет пройдет, такие как Коммунист из ЛНР с сотрудниками, найдут всех и всех накажут, возможно самого пана активиста тоже, как минимум за разжигание розни.Заместитель секретаря СНБО генерал Кривонос прямо говорит о том, что Украине нельзя отводить свои войска от линии соприкосновения, несмотря на договоренности. Причем генерал подтверждает информацию о том, что Народная Милиция Республик выполнила свою часть договора – отвела силы на договоренные места. Однако, как считает генерал Кривонос, по Станице Луганской разгуливают «боевики и российские военные», которые переоделись в гражданскую одежду.Итого: украинская сторона не хочет выполнять прописанные в «минских соглашениях» мероприятия. Украине просто не нужен мир! Украинским генералам мир не нужен, не нужен он и политикам. Почему ДНР и ЛНР должны в одностороннем порядке выполнять условия «минских» и даже жертвовать жизнями своих бойцов, запрещая иногда давать адекватный ответ по украинским военным?Сколько раз я писал – почитайте сводки! Сводки Республик полны информацией, сколько разрушено жилых домов, объектов инфраструктуры, школ, больниц и так далее. У украинских пропагандистов насчитываются лишь жертвы со стороны украинских военных. Разницу понимаете? И это уже почти год, как пришел «президент мира».После прошлой «нормандской встречи» прошло сообщение, что следующая состоится через четыре месяца максимум. Февраль 2020-го и есть этот четвертый месяц, а воз и ныне там. Опять «президент мира» поедет позориться на передовую, уговаривая вооруженных бомжей покинуть территорию и доказывать, что он «не лох»? Пусть вначале проедется там, где уже «отвели» войска и посмотрит на своих солдат, откровенно плюющих на приказы главнокомандующего.В ближайшие недели пропрезидентские СМИ, группы в социальных сетях и каналы в мессенджерах начнут рассказывать о том, что Зеленский все выполнил, это просто Путин на хочет встречаться и срывает «нормандский формат». Может на некоторых граждан Украины это и подействует, но жители Республик уже давно устали от постоянной лжи украинской стороны, от их «президентов мира» и попытках пересмотреть ранее заключенные договора.Ни обмена не будет «всех на всех», ни мира не будет на линии соприкосновения. Республики устали выполнять договоренности в одностороннем порядке. Если ничего не изменится со стороны украинской стороны, то будет война. На этот раз не трехдневное наступление, а столько, сколько смогут сделать Республики.Сергей Лебедев, Донбасс