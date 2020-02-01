Синоптики прогнозируют 4 февраля в ЛНР до 3 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 4 февраля будет колебаться от 5 градусов ниже нуля ночью до 3 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 3 февраля до 21.00 4 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями: ночью и утром временами снег, местами налипание мокрого снега, местами туман, гололедные отложения; днем местами слабый мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – минус 2 градуса, днем – 1-3 градуса выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса ниже нуля, днем ноль – 2 градуса тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до 1-3 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 февраля зафиксировали в 1967 году – минус 26,2 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2002 году – плюс 9,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 4 февраля – 07.14, время захода – 18.00. Продолжительность светового дня составит 10 часов 46 минут.

По предварительному прогнозу, 5-6 февраля ожидаются сложные погодные условия, обусловленные прохождением западного циклона: гололедные отложения, порывистый ветер, осадки разной интенсивности в виде мокрого снега и дождя; температурный фон существенно не изменится.

03 февраля — Луганск