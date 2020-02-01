Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 4 февраля
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 4 февраля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
63,9091 рубля
1 ЕВРО
70,7921 рубля
10 украинских гривен
25,4402 рубля
03 февраля — Луганск
1 доллар США
63,9091 рубля
1 ЕВРО
70,7921 рубля
10 украинских гривен
25,4402 рубля
03 февраля — Луганск
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