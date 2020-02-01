Активисты "Мира Луганщине" провели в Кировске и Стаханове курсы для волонтеров "PRODобро" (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках обучающих курсов для волонтеров "PRODобро" провели занятия в Кировске и Стаханове. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения."В Стаханове заместитель координатора проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" Людвиг Шильников провел лекцию на тему "Основные понятия и определения волонтерства, добровольчества. Выбор направлений волонтерской деятельности, какие факторы влияют на выбор тех или иных направлений работы и определение общей цели волонтерского отряда", – говорится в сообщении.В пресс-службе ОД отметили, что "на лекции присутствовали 52 слушателя, она прошла в формате диалога, поэтому участники задавали вопросы и высказывали свою точку зрения"."Шильников ознакомил ребят с терминами, которые пригодятся им в волонтерской деятельности, и рассказал об основных направлениях волонтерства, а также предложил участникам определить, какое направление ближе им", – рассказали в "Мире Луганщине".В Кировске 20 школьников-волонтеров прослушали лекцию на тему "Институционализация и предпосылки создания волонтерских отрядов. Модели волонтерских отрядов и особенности их работы"."Участники мероприятия почерпнули для себя много нового. Несмотря на то, что они уже долго занимаются этой деятельностью, о моделях волонтерских отрядов раньше было известно не всем. Теперь ребята узнали обо всех нюансах работы в волонтерских отрядах", – рассказали в "Мире Луганщине"."Этот тренинг важен для развития волонтерского движения и его популяризации среди молодежи. Я надеюсь, что со временем количество волонтеров будет расти, а качество нашей работы будет только улучшаться", – отметила участница лекции Анастасия Коломиец.В пресс-службе общественного движения напомнили, что проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" открыл обучающие курсы для волонтеров "PRODобро" 21 января. Курсы рассчитаны на весь 2020 год и будут проходить в разных городах и районах Республики.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.03 февраля — Луганск