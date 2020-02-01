Власти Луганска ввели карантин во всех школах из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ

Власти Луганска с 4 февраля ввели карантин во всех учреждениях образования города в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).

"Учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города с 4 февраля будет приостановлен в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся", - говорится в сообщении.

В СЭС отметили, что "такое решение было принято на основании данных эпидемиологического анализа согласно решению городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций".

Карантин продлится до 10 февраля.

По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях Луганска.

Ранее исполняющий обязанности главного санитарного врача столицы ЛНР Спартак Гаврик сообщал, что по состоянию на 27 января уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске не превышал эпидемического порога.

И.о. главврача также отмечал, что лечебные учреждения и аптеки Луганска готовы к оказанию медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВИ, а также профилактическим мероприятиям по их предупреждению.

Кроме того, он информировал, что по состоянию на 23 декабря 30200 луганчан прошли бесплатную вакцинацию против гриппа.

Напомним, ранее городской детский иммунолог, заведующая отделением педиатрии Луганской городской детской поликлиники № 2 Валентина Бондаренко сообщала, что в учреждениях здравоохранения и образования Луганска проходит кампания по вакцинации детей против гриппа.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко информировала, что 86-й конвой МЧС России в числе другого доставил в Республику противогриппозную вакцину.

03 февраля — Луганск