Абсурдные новости. 3 февраля 2020 года

Добрый день, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза, и призвал к реформированию ЕС. «Этот уход — шок, беспрецедентный сигнал тревоги, который должен быть услышан во всём мире и который должен заставить нас задуматься. Впервые за 70 лет страна покидает Европейский союз», — сказал он в ходе обращения. Либо я чего-то не понимаю, либо Макрон начинает заговариваться. Насколько я помню, Европейский союз был создан Маастрихтским договором 1992 года, который вступил в силу 1 ноября 1993 года. Создан на основе Европейского экономического сообщества. Нет, до этого конечно были подписаны некоторые соглашения, например Бельгия, Западная Германия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия в 1951 году подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали. Но дату подписания данного договора нельзя считать датой основания Европейского союза как такового. Так что Макрону наверное нужно более внимательно изучить историю Европейского союза, особенно учитывая тот факт, что Франция является его постоянным членом.Второе место. Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, вручили им медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". На самом деле все было немного не так, и вместо хлеба ветеранам вручили авторские пироги, но маховик «всенародного» негодования был запущен. Несмотря на то, что с даты проведения мероприятия прошла неделя, в сети до сих пор не затихают споры. Уже и уволились чиновницы, навестившие ветеранов, и глава горсовета под давлением Аксенова написала заявление об отставке, а тема все остра. Я сознательно не писал об этом инциденте, ожидая того момента, когда в сети появятся комментарии самих блокадниц. И вот, все разрешилось. Пережившая блокаду Ленинграда Евгения Прошина заявила в интервью телеканалу РЕН ТВ, что осталась довольна поздравлением, которое устроили для блокадников в Керчи. В принципе, я был уверен, что все именно так и закончится. Но мне вот что интересно. А вот сам Аксенов, который подверг жёсткой критике чиновниц и депутатов, поздравивших блокадниц, сам-то поздравил ветеранов? И если поздравил, то что им подарил? Машины? Квартиры? Жестоко в этом сомневаюсь. Так может он нам не о керченских чиновниках и депутатах расскажет, а о себе?Третье место. Житель Санкт-Петербурга рассказал, что его супругу после приступа эпилепсии медики по ошибке отправили в вытрезвитель. Там женщину избили, пишет «Фонтанка». «Персонал больницы мотивировал ее помещение в вытрезвяк тем, что показатели похожи на опьянение. Когда я все объяснил, мне ответили: «Ну мы же не знаем, что она болеет», — рассказал мужчина. Из больницы женщина вышла в порванном пальто, с разбитым телефоном, кровоподтеками на шее и следами от связывания на руках. Женщина рассказала, что ее фиксировали, били по лицу, душили, оскорбляли и угрожали убить. Петербуржец написал заявление в полицию. Честно говоря, всегда считал, что вытрезвителей в России уже давно нет. Вроде как всех пьяных и буйных направляют в токсикологические отделения. Тех, кто не «в дрова» кладут в терапию. Нет, в 2019 году обсуждалась инициатива, направленная на открытие закрытых ранее вытрезвителей, но она, по-моему, так и не реализована. В общем, оставим достоверность данного сообщения на совести его авторов. Но если конечно оно правдоподобно, то нужно карать всех, задействованных в данном «мероприятии». От врачей, который спутали приступ эпилепсии с алкогольным опьянением, до сотрудников «вытрезвителя», которые лечили «алкоголичку» при помощи «шоковой терапии».Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. "США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам", — сказал он журналистам в Минске. Как говорили наши предки, бойтесь данайцев, дары приносящих. Вот и настал момент истины для Лукашенко. Выбор не богатый. Либо получать нефть из России, согласившись на те условия, которые озвучила Москва, либо договориться с американцами, которые готовы поставить нефть в нужно объеме. Для этого лишь «необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок». Все просто и незатейливо. Выбор за Лукашенко. До новых, волнующих встреч!2020 год - юбилейный! Наша страна и весь мир будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, чествовать героев, вспоминать, какой ценой досталось нам чистое небо над головой во имя жизни и свободы людей.Сегодня, как никогда, важно воспитывать подрастающее поколение на героических примерах наших соотечественников, на нравственном опыте подвигов не только в военное, но и в мирное время.6 апреля 1966 года наши соотечественники, лётчики Борис Капустин и Юрий Янов ценой собственной жизни спасли сотни людей, отказавшись катапультироваться из самолета, у которого отказали оба двигателя, и увели самолет от падения на жилой дом в Берлине.Им посвящена песня Р. Рождественского и О. Фельцмана «Огромное небо». В честь Капустина названа улица, его имя носит его родная 51 школа в г. Ростове-на-Дону. В Германии им установлено 6 памятников, их чтут героями.РРОО «Общий интерес» совместно с представителями общественности и власти уже который год проводит активную просветительскую работу в образовательной среде: в результате в 2020 запланирована установка памятника летчикам в парке «Дружба» Ростова-на-Дону.У вас есть возможность оказать содействие организации "Общий интерес" в создании фильма о подвиге лётчиков Б.В. Капустина и Ю.Н. Янова.Это поможет сделать более доступными материалы о героических поступках людей, которые всегда находили отклик в сердцах наших соотечественников!Поддержку общественно значимому проекту можно оказать переводом денежных средств по номеру:(Анастасия Игоревна М.). Всех неравнодушных мы обязательно упомянем в самом фильме как участников народного проекта. (При переводе укажите Ф.И.О.).Алексей Зотье