В Луганске объявлен карантин с 4 февраля. Все учреждения образования будет закрыты



Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).

«Учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города с 4 февраля будет приостановлен в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся», — говорится в сообщении.

В СЭС отметили, что «такое решение было принято на основании данных эпидемиологического анализа согласно решению городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций».

Карантин продлится до 10 февраля.

По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях Луганска. Удобный город - Сегодня, 22:16 50 Власти Луганска с 4 февраля ввели карантин во всех учреждениях образования города в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся.Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).«Учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учреждениях городабудет приостановлен в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся», — говорится в сообщении.В СЭС отметили, что «такое решение было принято на основании данных эпидемиологического анализа согласно решению городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций».Карантин продлится до 10 февраля.По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях Луганска. Удобный город - Сегодня, 22:16 50

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