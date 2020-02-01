Что предложил Помпео Киеву и Минску

Госсекретарь США завершил трехдневный тур по Украине, Белоруссии, Казахстану и Узбекистану. Насыщенный график переговоров и встреч нисколько не утомил Майка Помпео. По итогам поездки он не скрывал радости от того, что донес до собеседников главную мысль: Вашингтон не позволит Москве единолично влиять на постсоветские страны, передает РИА Новости.В Незалежную глава американской дипломатии прибыл на один день. В программе визита — переговоры с Владимиром Зеленским, встречи с руководителем украинского МИДа Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Особым пунктом значилась встреча с главой новой церкви Украины Епифанием Думенко.Перед началом переговоров Зеленский попытался расставить точки над i в американо-украинских отношениях. Он заявил, что импичмент президента США не только не испортил «теплые отношения двух стран», но и «улучшил» их. Чтобы заверения в дружбе не казались голословными, Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в украинскую инфраструктуру и заняться разработкой черноморского шельфа.Помпео слушал президента Украины с улыбкой и в знак одобрения время от времени кивал. Слова выбирали тщательно. Накануне в США разгорелся скандал. Выяснилось, что два года назад Трамп требовал уволить американского посла в Киеве Мари Йованович. В итоге Йованович ушла с должности раньше срока. Но на слушаниях по импичменту подтвердила, что Трамп действительно в обмен на военную помощь требовал от Зеленского расследовать махинации на Украине Хантера Байдена — сына своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена.Впрочем, и сам Помпео отличился на украинском направлении. За пару дней до визита в Киев госсекретарь в эфире одной из радиостанций отвечал на вопросы слушателей. Основной темой была американская политика в Иране, но журналистка задала вопрос и по Украине. Глава внешнеполитического ведомства накричал на нее, сказал, что граждан США не волнует Украина, и усомнился в том, что его собеседница хотя бы найдет Киев на карте мира. Потом пришлось извиняться.В украинской столице на вопрос, почему до сих пор не состоялся визит Зеленского в США, госсекретарь пытался отвечать убедительно.«Нам нужно найти время и возможности для этой встречи. Президента Зеленского мы всегда рады приветствовать в Вашингтоне», — сказал Помпео.Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что отправится в США, если стороны смогут договориться «о чем-то выгодном».«Политическим путешественником, как мои предшественники, я быть не хочу», — пояснил Зеленский.Главной интригой встречи была реакция Вашингтона на предложение президента Украины вовлечь США в урегулирование ситуации на юго-востоке страны. Иначе, по его мнению, «деоккупация» Крыма и Донбасса невозможна. Помпео заверил Зеленского, что американцы и так внимательно следят за переговорами по Донбассу и не намерены отказываться от антироссийских санкций. «США никогда не признают Крым территорией России», — заверил госсекретарь.Говоря о результатах визита Помпео в Киев, украинский политолог Константин Скоркин отметил, что главная его цель — демонстрация позитивной двусторонней повестки — достигнута. «Госсекретарь показал, что, независимо от импичмента, Белый дом дорожит отношениями с Украиной и от помощи Киеву не отказывается. Для Зеленского главной задачей на переговорах было выпутаться без потерь из истории с отношением к импичменту и сохранить поддержку американцев», — пояснил эксперт.Политолог напоминает, что в 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко взял сторону демократов на президентских выборах в США. «Зеленский сейчас расхлебывает это наследие и стремится вообще не комментировать набирающую обороты предвыборную кампанию. Но если победу в этом году одержит демократ, то украинскому лидеру припомнят его обещания помочь в расследовании дела сына Байдена», — убежден Скоркин.Едва прибыв в Белоруссию, Помпео сделал громкое политическое заявление.«Мы не просим Минск выбирать между нами или Москвой. Вашингтон с пониманием относится к российско-белорусскому сотрудничеству. Мы ведем речь о восстановлении дипломатических отношений», — уверял глава Госдепа. В подтверждение своих слов гость сообщил, что скоро в Минск вернется американский посол. Дипмиссия США в Белоруссии пустует с 2008 года. Тогда из-за введения западных санкций Александр Лукашенко отозвал посла из Вашингтона. Американцы ответили зеркально.Лукашенко не скрывал радости. Беседу с Помпео он начал со слов благодарности.«Хорошо, что вы рискнули приехать в Минск и посмотреть, что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», — начал президент. И тут же пояснил, чем белорусская «диктатура» отличается от других.«У нас все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», — пошутил Лукашенко.Но потеплевшее отношение США к Белоруссии не ограничится восстановлением работы посольств. Помпео дал понять, что не исключает снятия санкций против страны. Но увязал это с улучшением ситуации в области прав человека. Затронул госсекретарь и экономическое сотрудничество — снова с оговорками: рассуждать об инвестициях американского бизнеса можно лишь после вступления Белоруссии в ВТО.Не обошел вниманием руководитель Госдепартамента и проблему с поставками энергоресурсов. Он сказал, что Белый дом следит за переговорами Минска с российскими поставщиками о цене газа. «США хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на сто процентов по конкурентным ценам. Вы не должны поддаваться какой-то силе, определяйте сами собственные приоритеты», — сказал Помпео.Лукашенко заверил американского чиновника в незыблемости суверенитета Белоруссии. После переговоров он заявил, что «нашел понимание» с американцами по ряду направлений.В итогах визита Помпео белорусский политолог Денис Мельянцов видит знак того, что отношения Минска и Вашингтона выходят на новый уровень.«Нормализация двусторонних отношений началась в 2015 году, когда Минск выступил посредником урегулирования конфликта в Донбассе. На нынешнем этапе уже необходимы визиты и встречи на более высоком уровне», — пояснил Мельянцов.Эксперт полагает, что в условиях непростых отношений с Москвой Лукашенко пытается найти баланс в контактах с Западом. Но о переориентации Белоруссии речи не идет. «Визит Помпео — демонстрация того, что Россия не полностью контролирует постсоветские страны. У американцев все еще остаются в этом регионе свои интересы, и они могут влиять на внутренние процессы», — отмечает Мельянцов.Эксперт не считает наивными попытки президента Лукашенко диверсифицировать поставки энергоресурсов, хотя и признает, что российская нефть все равно дешевле.«В диалоге с альтернативными поставщиками энергоресурсов важна не только цена вопроса, но и политический контекст. Лукашенко показывает Москве, что не останется один в случае, если переговоры по нефти окончательно провалятся», — пояснил белорусский политолог. А поставки энергоресурсов из США он считает вполне реальными.Узбекистан и Казахстан госсекретарь США в последний раз посещал в 2015 году. Тогда этот пост занимал демократ Джон Керри. По итогам визита была создана переговорная площадка «Центральная Азия плюс США» (С5+1). Но смена администраций в Белом доме привела к тому, что интерес к региону пропал.Прошлым летом, когда Трамп заявил, что находится в полушаге от подписания соглашения с талибами и властями Афганистана об урегулировании конфликта, интерес к формату С5+1 внезапно проснулся. В регион прибыл помощник госсекретаря Дэвид Хейл. Дело в том, что Узбекистан и Казахстан не раз выступали посредниками в межафганском урегулировании. Вдобавок ко всему в силу географической близости именно Центральная Азия ощутит на себе негативные последствия, если консенсус по Афганистану так и не будет достигнут.Но не только афганский фактор вернул интерес американцев к Центральной Азии. За пять лет с момента последнего визита главы Госдепартамента в двух ключевых странах региона — Узбекистане и Казахстане, которые как раз и посетил Помпео — сменилась власть. Поэтому поездка в эти страны — еще и знакомство с новыми политическими элитами.Дополнительный повод для встречи: в ближайшее время США обнародуют новую стратегию по Центральной Азии. Она описывает направления сотрудничества с регионом во всех сферах, и прежде всего — в вопросах безопасности.В Казахстане, встретившись с президентом Касым-Жомартом Токаевым, Помпео призвал местный бизнес расширять дружбу с американцами. «Партнерство с компаниями США обеспечит самый лучший результат для любого государства», — уверял он. Вашингтонский гость встретился также с главой Совбеза и «лидером нации» Нурсултаном Назарбаевым. Тема переговоров та же — взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений, включая вопросы безопасности.«Визит Помпео и встреча с Токаевым и Назарбаевым политически подкрепила произошедший в Казахстане транзит власти и окончательно легитимировала нового президента страны», — подвел итоги казахстанский эксперт Данияр Косназаров.Шавкат Мирзиёев находится у власти почти столько же, сколько и Дональд Трамп. За это время президент Узбекистана удостоился всевозможных похвал от России, Китая, Европы за начатые в стране реформы. Американцы тоже не раз говорили, что поддерживают преобразования в республике. Но хвалили Мирзиёева в основном помощники Трампа. Поэтому приезд госсекретаря США в Ташкенте ожидали с особым трепетом.Впрочем, волноваться не стоило. Помпео был дружелюбен и красноречив. Он поддержал все реформы в Узбекистане и выступил за расширение связей с США.Не обошел Помпео и тему, которая несколько месяцев будоражит узбекскую общественность: Ташкент может стать наблюдателем в Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС). Помпео посоветовал прежде подумать о членстве в ВТО.Афганскую проблематику Помпео поднял на переговорах в формате С5+1, прошедших в Ташкенте. На них присутствовали главы МИД Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.Консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров полагает, что США понимают: для Центральной Азии приоритетным останется сотрудничество с Россией и Китаем. Однако полностью уступать этим странам влияние в регионе американцы не намерены. «Узбекистан и Казахстан рассматривают США скорее как альтернативного партнера. Играть первую скрипку в регионе американцы не могут просто в силу географической отдаленности. Но визит Помпео показал, что и имеющиеся позиции не сдадут», — считает эксперт.Галия Ибрагимова