Технологии обмануть невозможно: Украина говорит по-русски!

Украина сегодня возмущена исследованиями поисковика Google. Оказывается, статистика данного поисковика показывает крайне любопытные вещи. Почему статистика Google не согласна с официальной Украиной?!Самым популярным поисковиком на Украине является Google. Чтобы проанализировать статистику запросов были взяты данные Google-сервиса trends.google, результаты оказались вполне ожидаемыми для тех, кто живет в реальном мире, а не в выдуманном украинскими «историками».Как оказалось, поисковых запросов на украинском языке из Украины приходит в восемь(!!!) раз меньше, чем на русском. На данном графике показаны не относительные проценты запросов, а числа уровня интереса к самому популярному запросу прошлого года.Весной 2019-го на Украине прошли выборы президента, данные взяты с 31-го марта по 6-е апреля 2019-го года. В эти дни самым популярным словом в запросах с украинской территории стало слово «Украина». По-русски слово «Украина» имеет 100% уровень интереса, если ввести запрос на украинском «Україна», то уровень популярности получим всего 8%.Недоверчивый читатель может сам проверить эти данные на Google-сервисе . Там есть еще одна «зрада»: даже западные области Украины предпочитают водить в поисковик русские слова, а не их украинские аналоги. Самой «пророссийской» является Львовская область: 33% набрали «Україна», а 60% писали в запросе «Украина».Можно бесконечно обманывать граждан и даже самого себя, но технологии не обмануть. Конечно украинские власти могут сказать, что это «ольгинскиеботы» заходят с украинских IP и портят статистику, но мы же взрослые люди, и всё прекрасно понимаем. Да и недавний инцидент в западноукраинском автобусе, когда водитель с пассажирами решили высадить украинствующих «волонтеров», мешавших смотреть в дороге сериал из-за того, что он на русском языке, говорит о многом.В итоге мы видим плачевный результат: агрессивное и вооруженное меньшинство, диктует политику и как жить большинству, у которого просто нет возможности высказать свое мнение.Сергей Лебеде