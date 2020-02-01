Почему 20 миллионов американцев живут в В«мобильных домахВ»

Данные взяты из оригинальной заметки BBC, любезно предоставленной одним из наших читателей. Итак, согласно переписи населения, около 20 000 000 американцев живут в так называемых «мобильных домах».«Что такое “мобильный дом” в США, пояснил русский эмигрант, который 12 лет живёт в трейлер-парке».«Вообще то правильное название этих домов -мобильный дом (mobile home), а трейлером обычно называют прицепные домики к машинам для путешествий. А эти дома можно только с одного места проживания на другое перевезти. Цена новых где то от 40000 долларов в зависимости от размеров. Мы купили 7-ми летний за 14000 и то, что предыдущий владелец не смог его продать в течение месяца и он не мог больше здесь оставаться, а хотел за 20000. Мы ждали когда созреет, т.к ещё не заработали столько. Отработали только 5 месяцев на момент покупки. Через 3 года купили собственный участок 8 соток (до этого был рентный по 140 дол. в месяц), перевезли на него дом, живем как на даче, что нам надо, то и выращиваем. В сумме прожили 12 лет в этом доме. Никаких проблем, зимой тепло, летом прохладно. Всё что я могу сделать сам, делаю сам, звать никого не надо. Мы живём вне города, а тут другие законы не такие строгие. О доме : общая площадь 70 кв.м, 2 совмещённых туалета(1-с ванной, раковиной, горшком, 2-с душевой кабинкой и остальное. как в 1-м). Зал 19 кв.м, кухня где-то 14кв.м (дом продается сразу с мебелью на кухне, кроме стола и стульев. Большим холодильником и электроплитой), 2 спальни где-то по13 кв.м, в которых мы только спим.Также дом продается вместе с стиралкой и сушилкой раздельными. Дом никакой не железный, снаружи отделан пластиковым сайдингом. Отопление воздушное, нагретый воздух подается по трубам под полом по всем комнатам сразу. Отопление встроенное ещё на заводе. Охлаждение от оконного кондиционера, сами купили, не было в комплекте. Вот и подумайте на сколько плох такой дом».На приведённой ниже диаграмме вы можете увидеть, в каких десяти штатах наибольшее количество подобного жилья и какой процент от общего количества домовладений оно составляет.Всего в США порядка 8,5 млн мобильных домов (это 6,4% жилищного сектора по стране), в которых проживает примерно 20 млн человек. То есть, в среднем, по 2-3 человека. 57% из них работают и получают зарплату, 23% вышли на пенсию. Однако, доход подобного домохозяйства в два раза ниже среднего по стране.«Бриден, который работает на типографии неподалеку, платит владельцу парка 325 долларов в месяц за аренду участка, сбор мусора и водоснабжение. Также ежемесячно оплачивает 150 долларов за электричество, 60 долларов налога на недвижимость и 220 долларов родителям Саманты, которые одолжили им 16 000 долларов на покупку дома. Несколько соседей Бридена говорят, насколько они наслаждаются спокойствием Оук-Хейвена. Парк был построен в 1959 году Фрэнком Руссом, который убрал все дубы и установил на нем 28 трейлеров. Большинство домов здесь сданы в аренду, и строго соблюдаются правила общежития — никакой громкой музыки, шума и никакого мусора на газонах.» «Во время Великой депрессии в 1930-х люди начали жить в трейлерах, которые были предназначены для путешествий и отдыха, но из-за необходимости люди начали делать эти крошечные мобильные устройства своими домами», — говорит Эндрю Херли,«Они начали парковать их на окраинах городов, и именно тогда они стали ассоциироваться с рабочим классом и обнищавшими людьми».По его словам, существовала узаконенная дискриминация, поскольку владельцам домов на колесах было отказано в ипотеке, финансируемой федеральными властями, а законы о зонировании вынудили эти общины оказаться на окраинах городов и поселков.40-е и 50-е годы были их временем расцвета, чему способствовала инновационная технология «удвоения ширины», в соответствии с которой дома поставлялись в виде двух частей, которые собирались в единое целое уже по прибытии на место.«Но идея постоянного проживания в мобильном доме на самом деле не завоевала популярность, и к 60-м и 70-м годам частная жилищная индустрия столкнулась со спросом, поэтому люди, которые могли позволить себе переехать, отказались от своих прицепов, выбрав для проживания традиционные типы пригородного жилья «, говорит Херли, — «любовь американцев к свободе и мобильности является чуть ли национальной идеей. Хотя, на самом, мобильные дома никогда не бывают действительно мобильными, это просто самообман, психологический фактор, что вы можете взять и переехать в любое время, если вам перестанут нравиться условия вашей жизни.»Кроме того, по его словам, есть некоторые политические проблемы — ограниченные возможности покупки жилья в США для людей с низким доходом. Порог, при котором они имеют право на субсидированное жилье, намного выше, чем в европейских странах, поэтому люди, которые могут проживать в муниципальном доме, например, в Великобритании, не имеют такой возможности.источник