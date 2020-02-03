Донбасс. Оперативная лента военных событий 04.02.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 03.02.202009:00Вооруженные формирования Украины сегодня утром в 07:50 со стороны населенного пункта Марьинка обстреляли Донецк, В зону обстрела попал поселок шахты "Трудовская": выпущено 20 гранат из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;В 08:05 был обстрелян поселок Александровка: произведено 10 выстрелов из БМП-1. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе