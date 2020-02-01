Глава Минюста Украины анонсировал новые иски против России

"«Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время», – РИА «Новости» со ссылкой на «Главком» слова министра.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию "Главком".При этом министр отказался раскрыть подробности возможных исков, так как это "вопрос инициативы". По его словам, на данный момент процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.