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Глава Минюста Украины анонсировал новые иски против России

root Сегодня, 09:3012Новости
Глава Минюста Украины анонсировал новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию "Главком".
"«Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время», – РИА «Новости» со ссылкой на «Главком» слова министра.

При этом министр отказался раскрыть подробности возможных исков, так как это "вопрос инициативы". По его словам, на данный момент процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.

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