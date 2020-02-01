Первый - пошёл! На Амнуэля подали в суд ветераны Великой Отечественной



"Русофоба и провокатора Амнуэля будут судить. Ветераны-участники Сталинградской битвы подали в Гагаринский суд Москвы иски к Григорию Амнуэлю о защите чести и достоинства.

Сегодня знаменательная дата - 77 лет назад завершилась Сталинградская битва полным разгромом многотысячной группировки врага. Эта победа внесла коренной перелом в ход Второй Мировой войны. Именно в этот день стало известно от том, что к известному русофобу Григорию Амнуэлю, заявлявшему по федеральным телеканалам о том, что СССР виновен в Холокосте и что Саласпилс не являлся концлагерем, подали иски о защите чести и достоинства ветераны Великой Отечественной войны.

Среди ветеранов, подавших в суд на Амнуэля, 97-летняя участница Сталинградской битвы легендарная летчица Андронова Раиса Исааковна, награжденная орденами Красной Звезды, «За мужество», медалью «За Победу над Германией» и другими наградами.

Также в суд на Амнуэля подали Зайцев Илья Ильич, воевавший с ноября 1944 года в составе 2 Белорусского фронта, награжденный орденами «Отечественной войны», «Славы» III степени, медалями «За Победу над Германией», «За освобождение Белоруссии», «За защиту Республики Крым», и крымский ветеран ВОВ Хохалёв Александр Прокопьевич.

Добавлю, что в тот же Гагаринский суд Москвы уже направлен и мой иск к Григорию Амнуэлю о защите чести и достоинства гражданина Российской Федерации. Сумма иска составляет пять миллионов рублей. В случае удовлетворения судом моего иска, все деньги будут направлены на установку мемориала советским солдатам, погибшим в 1941-м году при обороне Москвы.

В ближайшее время я опубликую все подробности судебных исков к Григорию Амнуэлю. Даты судебных заседаний сообщу дополнительно. А пану «режиссеру» Амнуэлю рекомендую приготовиться к скорым и частым встречам в суде. За свои слова нужно отвечать."



Инициатива Олега Лурье о привлечении к суду Григория Амнуэля за оскорбление ветеранов Великой Отечественной Войны, за фальсификацию истории и клевету на советских граждан, пошла в народ. В 77-ю годовщину окончания Сталинградской Битвы стало известно: на Амнуэля подали в суд ветераны Великой Отечественной Войны. В 1941-1945 годах они сражались за свой народ, сегодня - за свою честь и память боевых товарищей.Сегодня в на telegram-канале журналиста и публициста Олега Лурье появилось знаковое сообщение:Сообщение - действительно знаковое. На наших глазах создаётся прецедент привлечения к административной, а, возможно, и к уголовной ответственности (поскольку статью 128.1 УК РФ "Клевета" - никто не отменял, а уж умысел в речах Амнуэля перед видеокамерой прослеживается на "раз") индивидуума, очерняющего подвиг Красной Армии, клевещущего на советских солдат и прочими методами пытающегося дискредитировать победу советского народа в Великой Отечественной Войне.Борьба ожидается жаркая: когда Григорий Амнуэль ответит перед судом, его дело станет своеобразным спусковым крючком: ни один подлец, пытающийся поливать грязью прошлое России с этого момента - не сможет спать спокойно. Ни один "эксперт", прикрывающий свою русофобию "критическим взглядом" или "зарубежным подданством". Никто.Но на самом деле, у этого события - куда более серьёзный потенциал.Любой человек, разделяющий патриотические взгляды, чтущий подвиг советского народа во время Великой Отечественной Войны, исповедующий традиционную религию, гетеросексуальный, разделяющий традиционные семейные ценности - находится под ежеминутным и тяжелейшим прессингом со стороны лиц, подобных Григорию Амнуэлю.Не пора ли начать отвечать. Для начала - в рамках действующего законодательства. Чтобы каждый "еврогеоид" отвечалО за свои слова. Деньгами или свободой - без разницы.Главное - начать.Константин Каледин