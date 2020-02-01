Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 04.02.2020
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем, через КПВВ последовало 31,2 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7625 человек и 945 транспортных средств;
«Марьинка» — 6085 человек и 1110 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5910 человек и 1170 транспортных средств;
«Гнутово» — 2060 человек и 435 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9535 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/35; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 20/40; «Гнутово» — 20/10.
Вчера в КПВВ «Майорское» и «Новотроицкое» трое граждан Украины пытались с пограничниками за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лица получила категорический отказ. Граждан и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения передали работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 09:58 132
«Майорское» — 7625 человек и 945 транспортных средств;
«Марьинка» — 6085 человек и 1110 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5910 человек и 1170 транспортных средств;
«Гнутово» — 2060 человек и 435 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9535 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/35; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 20/40; «Гнутово» — 20/10.
Вчера в КПВВ «Майорское» и «Новотроицкое» трое граждан Украины пытались с пограничниками за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лица получила категорический отказ. Граждан и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения передали работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 09:58 132
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