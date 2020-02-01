Брянковские спасатели помогли выбраться из западни собаке, застрявшей между многоэтажками

Брянковские спасатели помогли выбраться из западни собаке, застрявшей между многоэтажными домами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Сообщение об инциденте поступило в службу 101 от жительницы Брянки, которая рассказала, что животное застряло между многоэтажками в микрорайоне Молодежный, своими силами собаку освободить не получается.

К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 21. Для того чтобы извлечь животное из западни необходимо было разобрать часть каменной кладки подвала, а без разрешения представителей жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) сделать это было невозможно.

"Коммунальщики пришли на помощь. Совместными усилиями, сделав отверстие необходимого размера, втащили пленницу за лапы в подвал и на руках вынесли на улицу. Измученная пленница даже не сопротивлялась. Животное не пострадало, если не считать стрессовой ситуации. Сделав несколько благодарных кругов вокруг своих спасителей, собака исчезла в неизвестном направлении", - рассказали в спасательном ведомстве Республики.

Ранее сотрудники МЧС ЛНР не раз приходили на выручку братьям меньшим.

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04 февраля — Луганск