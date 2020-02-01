ЛНУ им. Даля получил грант из РФ в виде оборудования и материалов для подготовки инженеров (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский национальный университет (ЛНУ) имени Владимира Даля получил от одной из московских компаний грант в виде оборудования и материалов для подготовки студентов инженерных специальностей. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил доктор технических наук, профессор, первый проректор ЛНУ имени Даля, заведующий кафедрой "Промышленное и художественное литье" Юрий Гутько."В сентябре 2019 года в журнале "Литейное производство" – это центральный московский журнал, его знают далеко за рубежом – мы опубликовали статью по нашим исследованиям. В следующем месяце к нам пришло предложение о предоставлении нам гранта - оборудования и материалов ведущей московской фирмы – так как они воспользовались результатами наших научных исследований", - рассказал Гутько."Мы получили этот грант и практически его освоили, он внедрен в учебный процесс", - добавил он.Профессор подчеркнул, что полученное вознаграждение влилось "в ту концепцию подготовки специалистов литейного производства, металлургии, которые необходимы для Республики, выполнения Программы-2023".Старший преподаватель кафедры "Промышленное и художественное литье" ЛНУ Арсений Афошин отметил, что полученный грант способствует повышению качества подготовки молодых специалистов."У магистров появляется мотивация для того, чтобы проводить научные исследования, у бакалавров – чтобы подрастать до уровня выше. И на современном оборудовании с современными материалами, которые на рынке стоят довольно хороших денег, тренироваться, чтобы потом, когда они получат свой диплом, пойти на реальное производство и решать там реальные проблемы. Поэтому практическая значимость этого события несомненно велика", - сказал старший преподаватель.04 февраля — Луганск