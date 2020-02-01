Украина тормозит Минский процесс, преследуя собственные интересы – немецкий политик (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦУкраинская сторона продолжает тормозить переговорный процесс в Минске, преследуя собственные интересы. Об этом на встрече политиков из Германии с представителями Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР в Луганске заявил член Палаты депутатов Берлина от партии "Альтернатива для Германии", член комиссии по вопросам развития транспорта, охраны окружающей среды и климата, а также международной комиссии по правам человека Гуннар Линдеманн."Минские соглашения, подписание "формулы Штайнмайера" – это, конечно, действия в направлении к достижению мира в Донбассе", – отметил он."Мы знаем, что Минский процесс много раз тормозился Украиной при (экс-президенте Украины Петре) Порошенко, пять лет не подписывалась "формула Штайнмайера". При Зеленском она была подписана", – добавил Линдеманн.Немецкий политик подчеркнул, что "тем не менее, и сейчас Минские соглашения тормозятся Украиной"."У нас есть друзья в ОБСЕ, которые нам сообщают, что около 80% нарушений и проволочек в Минском процессе происходят по вине украинской стороны. Представители Украины преследуют собственные интересы, и это не способствует достижению мира в Донбассе", – отметил он."Уже всем очевидно, что торможение Минского процесса во многом происходит по вине украинской стороны", – подчеркнул Линдеманн.Участники Контактной группы на заседании в Минске 1 октября 2019 года подписали "формулу Штайнмайера", определяющую механизм предоставления особого статуса Донбассу. В тот же день Зеленский заявил о том, что согласованную участниками "нормандской четверки" и Контактной группы "формулу Штайнмайера" предстоит включить в новый закон об особом статусе Донбасса, который, как заверил украинский президент, будет разработан парламентом после публичного обсуждения с общественностью.Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. На практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки Минским соглашениям без согласования с Республиками Донбасса внес в закон об особом статусе поправки, которые фактически заблокировали действие документа. В начале 2016 года тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм введения в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".04 февраля — Луганск