Боец ВСУ совершил суицид, не желая обстреливать территорию ЛНР – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ, являвшийся уроженцем Луганской области, совершил суицид из-за нежелания обстреливать территорию Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вечером 3 февраля на боевом посту в районе населенного пункта Орехово военнослужащий третьего батальона 93-й бригады рядовой Синицкий, находясь в состоянии тяжелого психологического расстройства, совершил суицид, выстрелив себе в голову из автомата АК-74", – отметил он.

"По словам сослуживцев, Синицкий пошел на самоубийство вследствие психологического давления со стороны командира подразделения, который приказывал совершать обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики, а также осуществлять минирование местности вблизи линии соприкосновения, заявляя при этом, что "всех жителей Народных Республик необходимо уничтожить, а территорию сровнять с землей", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "являясь уроженцем населенного пункта Березовское Луганской области, Синицкий не смог выполнить преступные приказы своего командира-палача и, имея слабую психику, совершил суицид".

"С целью оправдания своей преступной халатности и снятия ответственности за гибель военнослужащего командир 93-й бригады (полковник Дмитрий) Брыжинский преподнес потерю как результат обстрела", – отметил он.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 февраля — Луганск