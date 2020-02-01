Луганчане почтили память полковника Анащенко в третью годовщину его гибели (ФОТО)

Жители Луганска почтили память погибшего три года назад в результате совершенного украинскими диверсантами террористического акта начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко. Об этом передает корреспондент ЛИЦ.Памятные мероприятия прошли у могилы Анащенко на кладбище в районе поселка Косиора в Луганске и у мемориальной доски, размещенной на стене многоквартирного дома по улице Победоносной, в котором жил и возле которого погиб полковник.Активисты общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД), студенты Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко, сотрудники МВД ЛНР, а также сослуживцы и близкие возложили цветы к могиле полковника, а затем к мемориальной доске."Это человек (Анащенко), который безукоризненно выполнял боевые указания и распоряжения, человек, который безукоризненно любил свою Родину, свою семью, защищал мирное население", - отметил активист Русской весны, полковник Народной милиции ЛНР в отставке Виталий Киселев."К сожалению, эта преступная банда под названием Украина у нас его забрала. На фоне сегодняшних событий, когда на Украине гидра неонацизма снова подняла голову и всеми силами пытается уничтожить Донбасс, – верьте, что все те, кто стоит на защите Донбасса, те, кто погиб за Донбасс, мы о них помним и не забываем", - отметил активист.Он подчеркнул, что жители Донбасса не забудут и о тех преступниках, которые готовили и совершали террористические акты, а также обстреливают территории ЛНР и ДНР."Я горжусь тем, что я и министр внутренних дел Игорь Корнет служили вместе с Олегом и выполняли вместе с ним боевые задачи. У нас было всеобщее понимание, что мы делаем. Мы стояли в общем строю и защищали свой край. Мы никогда не забудем своих товарищей. Для нас самое важное и ценное – это память и о них, и те дела, которые они делали, они делали не напрасно", - подчеркнул полковник в отставке.Киселев отметил, что сегодня дело павших героев Донбасса продолжают их последователи, среди которых много молодежи."Сегодня мы чтим память Олега Анащенко, который с первых дней украинской агрессии встал на защиту мирных жителей Донбасса. Он является для нас действительно авторитетным человеком, и мы все подражаем ему. Мы, как и он, готовы встать на защиту родной земли", - сказал студент ЛАВД Антон Селезнев."Анащенко был человеком чести, таких мало, на Украине таких, похоже, не осталось вовсе. Потому и убили (Анащенко)…" - сказал активист ПАД Кирилл.Он добавил, что молодое поколение Донбасса помнит своих героев и своими делами на благо Донбасса стремится быть похожими на них.Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко погиб утром 4 февраля 2017 года в Луганске в результате подрыва автомобиля. Расследование дела, возбужденного по статье, предусматривающей ответственность за совершение теракта, было передано МГБ ЛНР. Занимавший тогда пост министра госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник 10 марта сообщил о том, что сотрудники МГБ совместно с Министерством внутренних дел раскрыли сеть действовавших на территории Республики диверсантов, в состав которой входили несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Задержанные диверсанты сообщили о причастности военнослужащих 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ, в котором проходили службу, к совершению террористических актов на территории ЛНР, ДНР и России. Среди них – убийства Анащенко и командиров батальонов "Сомали" и "Спарта" Донецкой Народной Республики полковников Михаила Толстых с позывным "Гиви" и Арсена Павлова с позывным "Моторола". Также диверсанты готовили убийство главы ДНР Александра Захарченко.Ранее Пасечник сообщал, что непосредственным исполнителем убийства Анащенко был майор спецназа Сил специальных операций ВСУ Сергей Иванчук.Летом 2019 года Военный суд ЛНР вынес приговор 16 диверсантам, причастным к убийству полковника Анащенко.04 февраля — Луганск