Боец ВСУ погиб при установке мин у Катериновки – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб, подорвавшись при установке мин в районе села Катериновка Попаснянского района из-за несоблюдения требований безопасности. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", за истекшие сутки в одном из батальонов 72-й бригады погиб военнослужащий. Инцидент произошел во время выполнения инженерных работ по установке мин в районе населенного пункта Катериновка, украинский боевик пренебрег элементарными требованиями безопасности", – отметил он.

"По данному факту в бригаду отправлена комплексная комиссия штаба ОТГ "Север" для проведения разбирательства", – добавил Филипоненко.

Ранее офицер пресс-службы сообщал, что американские инструкторы обучают минно-взрывному делу военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), а группа инструкторов из Польши и Литвы прибыла в село Катериновка Попаснянского района для обучения военнослужащих ВСУ скрытной установке мин и проведению диверсий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 февраля — Луганск