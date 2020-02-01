Зеленский выпрашивает у мировых лидеров деньги на геноцид в Донбассе – Народная милиция

Президент Украины Владимир Зеленский на встречах с мировыми лидерами и политическими деятелями выпрашивает финансовую помощь на продолжензие геноцида населения Донбасса. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он констатировал, что заявления Зеленского о решении конфликта в Донбассе исключительно мирным путем не имеют ничего общего с действительностью.

"Вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории Республики, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в результате чего только за последнюю неделю в ЛНР разрушено около 10 домостроений, ранено три мирных жителя и один военнослужащий Народной милиции", - рассказал Филипоненко.

"На фоне обострения вооруженного конфликта Зеленский проводит ряд встреч с мировыми лидерами и политическими деятелями, пытаясь выпросить финансовую помощь, в том числе на оснащение вооруженных сил, чтобы продолжить геноцид населения Народных Республик", - подчеркнул офицер пресс-службы.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 февраля — Луганск