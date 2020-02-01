Шахтеры «Первомайскугля» не спустились в забой и объявили голодовку. Вместе с ними голодают жены
Шахтеры ГП «Первомайскуголь» (шахты «Карбонит» и «Горская»), их жены начали акцию протеста и голодовку из-за невыплаты зарплат.
Об этом сообщает корреспондент «Трибун».
Так, горняки второй смены отказались спускаться в забой, десять жен шахтеров объявили голодовку.
Семьи горняков требуют полного погашения задолженности, стабильной работы предприятий угольной отрасли, обеспечение энергоснабжения, отклонения правительственного закона о труде.
На сегодняшний день зарплатный долг перед ГП «Первомайскуголь» более 130 миллионов гривен.
Новости Региона - Сегодня, 15:22 6
Об этом сообщает корреспондент «Трибун».
Так, горняки второй смены отказались спускаться в забой, десять жен шахтеров объявили голодовку.
Семьи горняков требуют полного погашения задолженности, стабильной работы предприятий угольной отрасли, обеспечение энергоснабжения, отклонения правительственного закона о труде.
На сегодняшний день зарплатный долг перед ГП «Первомайскуголь» более 130 миллионов гривен.
Новости Региона - Сегодня, 15:22 6
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