Назначены главы Старобельского и Марковских районов
Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля 2020 года подписал распоряжения о назначении глав двух районных государственных администраций в Луганской области.
Об этом сообщается на сайте ОПУ.
Так, согласно распоряжению №99/2020-рп главой Старобельской РГА назначен Евгений Сергеевич Погорелый.
Распоряжением №98/2020-рп главой Марковской РГА стал Тымунь Константин Иванович.
Новости Региона - Сегодня, 15:10 34
Об этом сообщается на сайте ОПУ.
Так, согласно распоряжению №99/2020-рп главой Старобельской РГА назначен Евгений Сергеевич Погорелый.
Распоряжением №98/2020-рп главой Марковской РГА стал Тымунь Константин Иванович.
Новости Региона - Сегодня, 15:10 34
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