"Момент истины"

Лукашенко объявил, что в ближайшее время пройдут переговоры России и Белоруссии, которые станут "моментом истины" для определения вектора дальнейших отношений.В Кремле подтвердили, что подготовка встречи между Путиным и Лукашенко уже идет и такая встреча скоро состоится.Обсуждать понятное дело будут вопрос поставок энергоносителей в Белоруссию (и их цены), а также вопросы политической и экономической интеграции.Перед переговорами стороны провели информационную арт.подготовку, ужесточая риторику в отношении перспектив дальнейшего партнерства.Борис Рожин