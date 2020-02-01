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"Момент истины"

Sergey Сегодня, 15:4513Новости
"Момент истины"

Лукашенко объявил, что в ближайшее время пройдут переговоры России и Белоруссии, которые станут "моментом истины" для определения вектора дальнейших отношений.
В Кремле подтвердили, что подготовка встречи между Путиным и Лукашенко уже идет и такая встреча скоро состоится.
Обсуждать понятное дело будут вопрос поставок энергоносителей в Белоруссию (и их цены), а также вопросы политической и экономической интеграции.
Перед переговорами стороны провели информационную арт.подготовку, ужесточая риторику в отношении перспектив дальнейшего партнерства.
Борис Рожин

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