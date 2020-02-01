Бизнес Германии заинтересован в сотрудничестве с Донбассом – немецкий предприниматель (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦБизнес Германии заинтересован в развитии экономического сотрудничества с Народными Республиками Донбасса. Об этом на встрече немецких политиков с представителями Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР в Луганске заявил предприниматель из Германии, заместитель председателя национального форума представителей среднего предпринимательства, член правления регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" Фридрихсхайн-Кройцберг Рихард Гретцингер."Донбасс всегда был сердцем экономики Украины. Зная это, мы приезжаем сюда не только для того, чтобы морально поддержать жителей Народных Республик, но и потихоньку, постепенно налаживать определенные бизнес-отношения, чтобы иметь возможность в дальнейшем сотрудничать. Санкции рано или поздно закончатся, и мы хотим быть к этому готовы", – отметил он."Донбасс многим интересен для немецких инвесторов. В первую очередь, это металлургия и машиностроение", – уточнил Гретцингер.Предприниматель добавил, что представители партии "Альтернатива для Германии" недовольны политикой официального Берлина в отношении Донбасса."Почему никто ни разу не задал вопрос: а не нужно ли вам помочь, жители Луганска и Донецка, может, вам финансовая помощь нужна, чтобы поддержать экономику после того, как вас разбомбили? Никто не спрашивает. При этом деньги идут куда угодно: мы поднимаем экономику Турции, платим деньги в Украину... Поэтому депутаты нашей партии постоянно упрекают правительство Германии в неправильной политике", – рассказал он."Результатов мы пока не видим, у них совсем другие интересы. Но мы над этим работаем. И приезжаем к вам, предполагая при этом, что можно и на более низком уровне делать какие-то инвестиции", – отметил Гретцингер.04 февраля — Луганск