ВСУшник из ФРГ Зигфрид назвал ВСУ "отрыжкой совкового рабства" и уволился

Доброволец из ФРГ, военнослужащий минометной батареи 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, гражданин Германии Зигфрид назвал ВСУ "отрыжкой совкового рабства" и уволился.Бывший военнослужащий Бундесвера Зигфрид (позывной Океан), который в 2014 добровольно пошел служить в ВСУ, полностью разочаровался в украинской армии и в украинских реалиях: "ЗСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться - в отрыжку совкового рабства. И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывают только брезгливое недоумение... Цивилизационный проект украинского государства оказался проваленным... Через несколько дней самолёт взнесёт меня в воздух и всё"."Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку", - написал он в Facebook."ВСУ сегодняшнего дня - это погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб. По-другому невозможно назвать министра обороны, во время визита которого, нас, рядовых солдат, выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе. Единственное, на что сейчас способна украинская армия, это принять последний бой и героически погибнуть, что даже будет полностью в традициях народных мифов. Напрочь отсутствует дух проактивности, желания действий, стремления идти вперёд и побеждать. ВСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться - в отрыжку совкового рабства. И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывают только брезгливое недоумение. Вам никто не мешал провести реформы, способные увеличить эффективность армии, также, как никто не мешал побороть коррупцию. И теперь вы навязываетесь присоединиться к ряду армий, которая каждая по-своему достигла высокого и высочайшего уровня боеспособности, подготовки и обеспечения. Даже ваши славянские соседи. Надо было только не воровать, а трудиться".источник